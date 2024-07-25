複製巴塞成功方程式　西班牙撞散東瀛魔女

巴黎奧運女足C組大戰，由西班牙女足對日本女足，「西女」近年大賽成績彪炳，並奪得上年女子世盃冠軍，多位捧盃功臣今次都有隨隊出戰奧運，實力相當強勁，加上近9場比賽取得8勝1負，狀態大勇，今仗應會強攻「東瀛魔女」，力爭打響頭炮，西班牙女足讓半一，照樣直取上盤。（HOY TV 76台及Viu TV 96台周四晚上11時直播）

西班牙女足近年水平突飛猛進，要多得兩大豪門巴塞隆拿及皇馬積極投入發展女足，特別係巴塞隆拿女足已經屬於歐洲首屈一指嘅勁旅，近4屆女子歐聯都打入決賽，並且3次奪冠。因此，西班牙女足亦以「巴女」球員為骨幹，包括射手柏拉露洛、中場佩泰娜絲、隊長艾蓮柏莉迪絲等。

西班牙女足沿用巴塞女足嘅成功方程式，自然所向披靡，繼奪得上年女子世盃冠軍之後，今年2月再捧女子歐國聯冠軍，現時目標直指奧運金牌。

至於日本女足曾經捧過2011年女子世盃冠軍，之後無以為繼，近年國際賽成績亦屬一般，上屆奧運及上年女子世盃都係8強止步。加上主將宮澤日向曾因傷長抖，復出之後仍未回復最佳水平，難免對入球能力造成打擊。「東瀛魔女」防線亦欠缺具質素人腳，恐怕難以抵擋西班牙女足強攻，淨輸2球或以上都唔奇。

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