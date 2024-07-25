【直擊】石偉雄抵埗後開操　全力備戰跳馬資格賽

香港男子體操代表石偉雄即將出戰人第3個奧運會，並於7月27日跳馬資格賽登場，教練Sergiy Agafontsev形容「石仔」今次克服傷患、排除萬難才獲巴黎奧運入場券，心理質素更勝從前，進化成香港體操隊最強選手。

東網記者來到位於Le Bourget舊機場旁的奧運體操訓練場館，石偉雄因專注備戰未有接受訪問，教練Sergiy Agafontsev形容，今次出戰奧運難關重重，幸「石仔」成熟應對，有信心他可以戰勝壓力：「他在4站世界盃都有穩定發揮，重要關頭更贏得銀牌，證明他已經進化，心理質素極佳。」32歲石偉雄於上屆奧運跳馬項目表現失準，初賽受傷的他其後證實足踝兩條韌帶斷裂，但正如教練所說，「石仔」心態強於常人，上屆東京奧運後「石仔」隨即在社交網站許下「巴黎見」的承諾。

石偉雄為爭取巴黎奧運入場劵，不惜棄戰杭州亞運，可惜他在世錦賽失利，無緣取得直入奧運資格，最後他在4站世界盃勇奪1銀1銅，以奧運積分榜第1名進軍巴黎奧運，生涯第3次出戰奧運會。「石仔」上屆東京奧運已很有希望以「李世光跳」為港隊衝擊獎牌，可惜他在資格賽稍有失手，未能打入男子跳馬決賽。

「石仔」於巴黎奧運前在荷蘭「閉關」集訓，Sergiy透露訓練情況理想，「上屆奧運『石仔』有太多訪問，你們給他太大責任和期待，今屆我們沒有舉辦奧運前記者會，好讓他專心備戰。」