中國水軍有咩優勢？覃海洋張雨霏勢成大贏家

中國游泳國家隊於今屆巴黎奧運，將會派出一支由31名頂尖運動員組成的強大陣容出戰，其中包括多位奧運金牌得主，如「亞洲蝶后」張雨霏、汪順和葉詩文等明星選手，以及世界冠軍兼紀錄保持者「中國蛙王」覃海洋、徐嘉余、潘展樂等世界級泳手，也顯示了國家隊在巴黎奧運會上必將創造輝煌成績的強勁勢頭。

中國游泳隊在多個項目上排名世界前列，主攻100米自由式的新晉世界冠軍潘展樂，更明言今屆目標直指奧運冠軍。另一方面，亦有內地體育評論家於網上發表帖文，預估中國游泳隊奧運有機會憑藉本次的豪華陣容，有機會取得至少10面獎牌的優異成績。

其中「中國蛙王」覃海洋被寄予厚望，他在世錦賽、亞運、世界盃賽場上屢次創造佳績，更在杭州亞運男子50米、100米、200米蛙泳及200米個人混合式項目中，成功橫掃三金一銀，成為史上100蛙游進58秒的三名泳手，預計是今屆男子100米、200米蛙泳、男女4x100公尺混合泳接力、及男子4x100公尺混合泳接力，共四個項目的奪金大熱人選之一。

上屆奧運金牌得主「英國蛙王」比迪（Adam Peaty）賽前更形容是覃海洋最大勁敵，揚言要接受挑戰，與「中國蛙王」一分高下，對此覃海洋並未感畏懼，他於採訪中堅定表示：「整個節奏和目標我們都一直朝著巴黎的最終目標推進，這段時間恢復得還不錯，給了我更多的信心，去打好奧運會」，令這場蛙王對決更加矚目。

今屆巴黎奧運游泳項目將於7月27日至8月5日在巴黎拉德豐斯體育館（Paris La Defense Arena）上演，中國「飛魚」們將再次啟程，期待國家隊泳手的摘金之旅再創高峰。