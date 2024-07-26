澳洲泳隊教練：盼韓奪金　公開撐對手惹抨擊

自己人都唔撐自己國家？澳洲游泳隊教練米高帕爾弗里（Michael P​lfrey）在周四（25日）奧運開賽前的傳媒採訪中，公開支持自已曾執教的南韓選手金禹旻奪冠，引起澳洲奧委會及代表團不滿。

澳洲泳隊教練米高帕爾弗里日前在採訪中，主動為自己的學生金禹旻鼓勵應援，更明言希望南韓選手金禹旻能夠贏得奧運男子400米自由泳金牌，他說到：「我真心希望金禹旻游得出色，要勝出比賽，『Go Korea！』」

22歲的南韓國家隊泳將金禹旻，是今年世錦賽400米自由泳的冠軍得主，但今屆巴黎奧運同樣有澳洲代表隊的森姆索（Sam Short）和伊力查威靈頓（Elijah Winnington） 與其角逐這項目，而兩位澳洲選手分別是2023年和2022年的400米自由泳世界冠軍。

澳洲代表團對於泳隊教練米高帕爾弗里（Michael Palfrey）的公開言論表達強烈不滿，在記者會上回應指「這是一種衝突和嚴重的錯誤判斷」，表示米高帕爾弗里作為澳洲人以及代表隊教練團身份，此舉極為不恰當，亦存在利益衝突之嫌。恐怕米高帕爾弗里需要接受處分，外界猜測他或有機會被遣返回國。