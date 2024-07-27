利物浦擊敗貝迪斯　施洛透露未必會增兵

周六(27日)早上，利物浦「美國之旅」第一擊旗開得勝，憑蘇保斯拉爾入波，以1比0擊敗貝迪斯，穆罕默德沙拿貢獻助攻，現有人腳表現不俗，難怪新領隊透露，今夏未必需要增兵。

雖然利物浦今仗缺少阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克、加普、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯等國腳，但仍然有蘇保斯拉爾、穆罕默德沙拿、遠藤航、哈維艾利洛等常規球員。紅軍表現稍佔上風，開賽4分鐘，法比奧卡華路勁射唔中目標，貝迪斯亦有費基亞喺禁區內起腳射高。

戰至34分鐘，穆罕默德沙拿右路突破之後，妙傳畀蘇保斯拉爾射入打開紀錄。雙方之後互有攻守，但始終未能再出現入球，利物浦贏1比0之後，將於8月1日早上對阿仙奴，3日之後對曼聯。

利物浦今夏仍未簽入新球員，主帥施洛表示，需要先了解現有人腳，再評估是否需要增兵：「我要先評估現時人腳，但依家非常困難，因為唔少主力仍然未歸隊，我接手一支非常優秀球隊，要簽入同樣水平，甚至更高水平球員，並唔容易，如果話我哋今夏唔增兵，外界可能感到驚訝，但的確有可能發生，總之只會簽合適嘅球員。」

日本傳媒早前指利物浦計劃收購皇家蘇斯達進攻主將久保建英，但會方其後否認，根據英國《鏡報》爆料，紅軍真正目標係韋斯咸翼鋒古達斯，皆因呢位即將24歲嘅加納國腳位置及踢法比較接近沙拿，可以作為佢嘅接班人。