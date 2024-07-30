體操男團決戰大逆轉　中國隊跌槓斷送金牌　

中國體操隊周一(29日)男子團體賽錯過了奪金的機會，在完成頭五項一直領先的情況下，壓軸的單槓兩度失誤，最終以0.532分之差不敵日本，斷送金牌。

今屆出征巴黎矢志要爭取男團金牌的中國隊，在預賽以首名躋身決賽，今屆比賽由肖若騰、張博恒、劉洋、鄒敬圓及補替孫煒的蘇煒德組成，在首項自由體操結束後排名第6，繼而在鞍馬項目爭逐後已升上第2，僅落後於美國，隨後在吊環項目後，中國隊已反超前取得優勢，再到中國隊傳統強項的雙槓更拉開位列次席的日本隊3分以上。

不過，在最後一項的單槓上，其實中國隊只要不出現重大失誤都能贏得冠軍，可惜蘇煒德出現嚴重失誤，兩次從單槓跌落僅得11.600分，最終令中國總分以259.062分慘負日本(259.594分)，屈居亞席。

在抵達巴黎的奧運賽前訓練中，孫煒意外受傷，中國隊臨時換上24歲的蘇煒德頂替，賽後，蘇煒德因失誤而內疚：「對不起我的隊友大哥們，他們在這個周期非常努力，也經歷了很多傷病，因為我的失誤沒有拿到金牌。」然而，其他隊友們紛紛送上安慰。至於老將肖若騰淚灑賽場:「我哭是因為覺得自己沒有發揮好，非常遺憾。」