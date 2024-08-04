「微笑劍后」江旻憓宣布告別全職運動員生涯

為港隊在巴黎奧運奪得首面金牌的「微笑劍后」江旻憓，周日(4日)在個人社交平台宣布告別全職運動員生涯，期待有新的職業發展，並為慈善基金作好準備，讓更多小朋友可以體驗運動樂趣。

江旻憓上周日（28日）在巴黎為香港寫下歷史，令全城興奮，時隔一星期她再令全港粉絲驚訝，她在社交平台宣布告別:「在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。」她感謝20年來得到很多人支持：「我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。」

在告別宣言中，她未有透露去向，但再強調會成立慈善基金，讓小朋友喜愛體育運動：「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」

最後她感激劍擊團隊及每一位的支持:「我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !」

挾着「世一」之名出戰的江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽金牌戰，展現永不放棄的精神，從落後1比7的逆境下反勝對手，為港隊贏得今屆奧運首面金牌，同時也是香港於女子重劍隊的第一金。

就讀國際學校的她自小喜愛運動，母親雖然希望她學習芭蕾舞，但她卻更愛劍擊，11歲初次接觸後已經着迷，她更形容是「搏擊運動中的芭蕾舞」，這位「左撇子」加入港隊後，在劍擊各項大賽上包括世錦賽、世界盃、亞運會及亞錦賽等都獲獎無數，去年更攀上世界排名第1，並在巴黎實現奧運金牌夢。然而20年的職業生涯換來「周身傷」，雙膝的十字韌帶都曾斷裂，金牌背後有血有淚。

江旻憓除極具運動天賦外，讀書方面亦相當厲害，她2歲時隨父母移民加拿大，6歲回流香港就讀國際學校英基沙田學院，曾在滿分45分的IB，考獲41分佳績。2012年入讀美國史丹福大學，修讀國際關係學士學位，副修心理學，隨後更取得中國人民大學法律碩士學位，而在上屆東京奧運女重8強止步後，她再入讀香港中文大學法律博士課程，名符其實是一名體壇高材生。