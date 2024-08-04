外流港將　攻入今季首球　茹子楠：送畀屋企人

中超周六（3日）上演第21輪賽事，其中港將茹子楠成功以「私家Q」攻入今季首球，助梅州客家主場以3比2擊敗天津津門虎。賽後「茹子」受訪時，笑言自己的左腳一直苦練多時，又表示此刻感覺鬆一口氣，盼將入球送給家人。

港將茹子楠今場對天津津門虎繼續正選上陣，更在58分鐘推大位起左腳勁射破網，攻入今季「開齋波」，助梅州客家以3比2險勝而回。而入球後「茹子」亦顯得相當激動，更衝向場邊與觀眾席上的爸爸、媽媽一同慶祝，賽後他接受本報記者訪問，坦言此刻心情難以形容，又盼將入球送給家人：「都唔知點形容，感覺上係鬆一口氣，依3分對自己同隊波都好緊要。過去一年發生咗好多事，但所有嘢都唔係好順，尤其對屋企人或者我嚟講，有啲唔係幾好。今日屋企人有嚟睇我踢，自己入完球波都好開心，希望可以令佢哋樂觀啲。」

提到自己今場以「私家Q」攻破對手大門，「茹子」則笑言：「其實我由細到大，都練咗好耐隻左腳，不過比賽成日都差啲咁樣，雖然等得耐咗少少，但終於入到波！」球季尚餘最後8場，梅州客家暫以20分排第13位，領先尾二的滄州雄獅2分，「茹子」強調全隊目標非常清晰，便是爭取護級。除此之外，「茹子」早前亦入圍港隊初選，很大機會有份出戰在9月初赴斐濟出戰三角賽，他坦言十分期待：「梗係興奮啦，作為外流球員，可能一年得兩、三星期假，放假都想留喺香港。自己平時好難會去到大洋洲咁遠，今次仲可以見識吓當地足球水平。」