兩日贏兩金　菲律賓體操王子橫空出世

巴黎奧運體操單項賽事火熱進行，菲律賓選手尤洛，連續兩日在男子自由體操及男子跳馬奪得金牌，菲律賓體操王子橫空出世，光芒壓倒一眾體操強國，認真唔簡單。

尤洛先在上周六（3日）男子自由體操決賽上陣，採用一套難度6.6動作，結果獲得15.000分，力壓以色列及英國選手奪得金牌，同場的中國選手張博恒墊底得第8。

周日（4日）上演的男子跳馬決賽，尤洛再下一城，第1跳難度6.000，獲得15.433分，第2跳難度5.600，獲得14.800分，總計獲得15.116分奪得金牌，阿美尼亞及英國選手得銀銅牌。

尤洛在兩個單項得分都超過15分，照計其男子個人全能成績不會太差，而事實上他只在自由體操、跳馬同雙槓表現較強，其餘3個項目都普通，其個人全能成績僅排12位。

24歲的尤洛在馬尼拉出世，16歲遠赴日本跟從釘宮宗大學法，並入讀帝京大學，2019年世錦賽奪得自由體操金牌，是史上首位奪得體操世錦賽金牌的東南亞選手，今次巴黎奧運更進一步，而且一次過贏兩面金牌，可謂技驚四座。