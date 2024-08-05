美國水怪衛冕1500米自由泳　打破孫楊塵封12年記錄

巴黎奧運游泳項目煞科日賽事再迎來新世界紀錄，周日（4日）在拉德豐斯體育館上演的男子1500米自由泳決賽，24歲的美國「水怪」芬克（Bobby Finke）游出破世界紀錄的14分30秒67成績，衛冕1500米自由泳金牌， 打破中國泳將孫楊塵封12年的14分31秒02舊世界記錄，這亦是美國在今屆游泳男子個人項目的首金。

上屆東京奧運1500米和800米自由泳金牌得主芬克，今屆在1500米比賽初期就展現出他絕對的速度實力，在開局幾圈就取得了強勁的領先優勢，起步後大幅拋離對手半個身位，衝線觸池後，芬克激動拍水，賽後難掩興奮，表示已完成今屆的個人目標：「比賽中我知道自己拉開了與對手的距離，這並不是最大重點；我確實打破了世界紀錄，我為自己而驕傲。」最後1500米項目銀牌及金牌，分別由意大利選手帕特里内里（Gregorio Paltrinieri）及愛爾蘭選手維芬（Daniel Wiffen）奪得。

另外，30歲的瑞典名將「女飛魚」史祖絲當（Sarah Sjostrom）於50米自由泳憑23秒71成績，力壓澳洲的哈里斯（Meg Harris）及中國選手張雨霏奪冠，贏得了她在巴黎奧運會上的第二面金牌。