時隔6年復辦！中日韓等女排來港爭逐亞洲東區殊榮

「2024亞洲東區女子排球錦標賽」將於下周二（13日）起在伊利沙伯體育館上演，來自中國、日本、南韓、中國澳門、蒙古、北韓、中華台北及東道主中國香港，8支亞洲東區球隊將會會師香江，爭奪亞洲東區冠軍殊榮！

比賽將於本月13至18日舉行，賽事組織委員會昨日在伊利沙伯體育館舉行拜神祈福儀式，祈求今屆賽事順利舉行。大會亦邀請到世界冠軍女排二傳姚迪作為賽事大使，姚迪出席拜神祈福儀式時，呼籲球迷買票進場支持心愛球隊。賽事門票已於城巿售票網公開發售。每日門票分兩節，一票可觀看同節的兩場賽事。8月17日準決賽及8月18日的決賽及季軍戰分$100及$150兩個票價，其餘門票劃一票價$60。

亞洲東區女子排球錦標賽於1998年創辦，每2年舉辦一次，最近一次舉辦為2018年，於中國江蘇省張家港市舉行。本屆比賽時隔6年復辦，亦是相隔10年再度於香港舉行。8支球球會分成兩組進行單循環賽，中國香港、南韓、北韓及蒙古為 A組，中國、日本、中國澳門及中華台北則為B組，每組首兩名將進行四強淘汰賽及決賽，另設季軍戰；小組第三、四名則進行5至8名名次賽。