英足盃獎盃空降旺角場　球迷讚氣氛一流

旺角大球場周五（9日）舉行今屆「賽馬會青少年足球精英匯」第一場賽事，曼聯U16來港與超級青年聯賽選手隊切磋獻技，除了場內設有各式各樣的有獎攤位遊戲之外，現場亦設有不同打卡場地，以及英格蘭足總盃冠軍獎盃，供「紅魔」球迷開賽前拍照留念，場內場外氣氛同樣熾熱，人潮湧湧。

適逢暑假，不少「曼迷」一家大細排隊入場，與馬會及曼聯吉祥物合照，場內更設有不同的足球體感遊戲攤位，包括模擬撲救、「頂級金球」、數字射門遊戲「入型入格」，等等體育及足球技術關卡任玩，考驗反應力之餘，讓球迷透過遊戲一嘗足球的樂趣，大展球技。攤位參加者更可獲精美紋身貼紙及吉祥物造型氣球手帶，為慶典造型增添光彩。參與的球迷相當投入，提早入場的劉小朋友亦直呼享受：「最開心係今日有得同朋友一齊鬥射波同睇曼聯，我仲印咗紋身貼紙喺手上面，真係勁好玩，好想以後都有得睇精英匯！」。

值得一提的是，專區除擺放奧脫福球場及球員展板，曼聯今年贏得的英格蘭足總盃冠軍獎盃，亦同場首次在港展出，成功掀起排隊人潮，球迷爭相打卡自拍，場面墟冚，支持曼聯逾數十年的余先生則帶兒子Fish入撐曼聯U16，父子大讚現場氣氛一流：「今日個氣氛直頭冇得頂，個個球迷都着晒波衫，一齊入場撐曼聯，夠曬熱鬧。我哋梗係想睇到一班曼聯新力軍『騷quali』，最期待見到朗尼個仔Kai！」。另外，大會亦會透過互動問答，於直播時間送出包括現役及前曼聯球星簽名的球衣和足球等豐富獎品予「紅魔」球迷，帶動觀衆線上線下親身感受球場内的熱情狂歡。