乒隊獲市民送上「心意咭」　總教練李靜贈8字真言

香港乒乓球隊代表黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳完成巴黎奧運旅程，周六（10日）早上返抵香港，獲得家人、港隊隊友迎接，亦吸引眾多市民前往現場接機，眾港將收到市民送贈的「心意咭」並拍下合照紀念這段難忘的旅程。此外，香港乒隊總教練李靜表示十分欣賞一眾港將的表現，並贈八字寄語予運動員：「搏命練波，做到最好」。

一行人當中的焦點人物，無疑是合作多年的港隊乒乓球混雙組合「黃杜配」，他們繼上屆東京奧運8強止步後，今屆合力披荊斬棘連挫對手，殺入獎牌戰，雖然最後未能躋身前三甲站上頒獎台，但已經是他們的一大突破，創下港隊於該項目的最好成績。

混雙代表黃鎮廷表示，完成奧運後感覺如釋重負，抱着愛女更加「甜絲絲」：「始終東京去到巴黎的三年時間，無論訓練還是參加各式各樣的比賽，最後都是為了巴黎奧運，而我亦已經搏盡，現在回來香港想抽出時間與家人和朋友相聚，好好放鬆休息！」對於今次的比賽表現，他坦言：「運氣都是比賽的一部分，混雙無論打北韓或南韓都發揮出應有水準，甚至比我們的預期之中更好。雖然輸了比賽，但過程中發現我們有做得更好的地方，以後會更加努力。」

「黃杜配」的另一名代表杜凱琹直言：「今次奧運心中多少會留下遺憾，始終與獎牌擦身而過，但對於我們而言，在11年中的磨合及付出，能夠進入奧運前四已經是世界最頂尖的水平，為我們感到自豪。同時亦相信這些遺憾能夠令我們有更大動力繼續進步。」對於回港後的安排，她表示要好好運用接下來有限的休息時間，為親朋戚友彌補參加奧運以來「失聯」的情況，跟他們分享巴黎奧運的經歷和感受。

香港乒乓女團成員朱成竹表示，享受在奧運舞台、亦十分喜歡跟隊友一同征戰的感覺，亦認為已經發揮出自己所有的水平；另一成員李皓晴則認為能夠再一次與隊友在場上奮鬥而感到榮幸。