石偉雄圓夢歸家養傷：依家最想打邊爐

香港「體操王子」石偉雄完成巴黎奧運賽事，周六（10日）隨港隊歸來，父母及家人攜同愛犬到場迎接，亦獲香港體操總會成員接機致意。石偉雄對這趟旅程滿意，表示之後會好好休息並接受治療，亦透露回家後最想做的事是「打邊爐」。

「石仔」在正式出戰巴黎奧運的比賽前，曾注射4針止痛劑以抵抗傷患折磨，所做的一切只為能夠再次踏上五環舞台圓夢，雖然最後在男子跳馬資格賽未能躋身前8名，但他亦無留下遺憾，「好開心有第三次參加奧運的機會，現在打算在港休息一段時間，做個全身檢查，好好處理傷患問題，尋找能夠治療腳傷的方法。」

談及會否再出戰下屆奧運，這位「三朝元老」坦言，暫時未有這方面的部署：「雖然不會斷言今屆是最後一屆，但目前的大前提仍是身體條件，始終比賽前打了4針，到現在還是有不舒服，所以對於會否參加新一個奧運週期的比賽仍未能落實。」

對於多年來在體操上的付出，石偉雄感嘆道：「這26年來沒真正給自己放過假，現在終於能夠暫時放下重負好好休息，享受生活。」，他又笑言：「這段時間在歐洲飲食，令我感覺太久沒有吃過熟悉的味道，現在返到香港最想打邊爐！」

石媽媽將他經歷的艱辛看在眼內，她說道：「無論如何，最緊要是他自己鍾意，我們都會支持他的所有決定，為他登上大舞台而驕傲！」對於愛兒的傷患問題都是從傳媒中得知，坦言相當心痛，石媽媽表示：「今晚會煲竹絲雞湯好好補身體！」「石仔」的愛犬亦有被帶到場迎接他，許久不見後甚是想念，他開心上前熱擁，宣告正式開始享受假期生活！