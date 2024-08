高寶璟首度奥運高球封后　集齊三色獎牌登名人堂

27歲的新西蘭名將高寶璟(Lydia Ko)周六(10日)在巴黎奧運女子高爾夫項目中,打出低標準桿10桿的278桿成功奪得金牌,繼2016里約及2020東京分別獲得1銀1銅後,今屆巴黎奧運在集齊三色獎牌下完美圓夢,躍身登上LPGA名人堂。

高寶璟在巴黎奧運女子高爾夫比賽中表現搶眼, 第11個洞建立五桿領先優勢的她,展現出絕佳球技,最終以278桿低標10桿的成績,力拚三屆奧運終於為自己贏得金牌。她賽後透露,備戰期間深受美國體操女王比莉絲(Simone Biles)紀錄片啟發,對其中一句話印象深刻:「我要寫下屬於自己的故事(“I get to write my own ending.”)。」

高寶璟以金牌為自己奧運的最後一舞畫下完美句點,「我不斷告訴自己,『我要寫下自己的故事』,我要成為掌握自己命運的人,能夠以這樣的方式結束,簡直是美夢成真。」高定璟曾於2015年以17歲之齡登上世界排名第一,成為史上最年輕的「世一」職業高爾夫球選手。參加三屆奧運斬獲三面獎牌,今屆更完美添金後,高寶璟成為第35位進入LPGA名人堂的球員,也是僅次於當年澳洲球后韋伯(Karrie Webb) 以26歲之齡晉身名人堂的第二年輕球員。