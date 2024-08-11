【有片】點解嘅？哈利卡尼有盃都唔捧

去片睇哈利卡尼拒絕捧盃

周日(11日)凌晨季前熱身賽「馬耳他旅遊盃」，拜仁慕尼黑作客以3比2擊敗熱刺，「無冕之王」哈利卡尼重返故地倒戈，終於一嘗「冠軍」滋味，但呢位前鋒拒絕以隊長身份上台捧盃，相信係唔想傷害同母會熱刺球迷嘅感情。

兩隊曾於8月3日喺南韓交手，拜仁慕尼黑贏2比1，但當時哈利卡尼踢完歐國盃決賽後放假，並冇隨隊，佢今次重返倫敦比賽，先擔任後備。

開賽1分鐘，熱刺由古路施夫斯基入波打開紀錄，但拜仁好快憑烏柏美卡奴、基拿比、湯馬士梅拿各建一功，上半場已反超前3比1。換邊之後，熱刺再由古路施夫斯基射入追至2比3，但始終無法收復失地。

主角哈利卡尼等到80分鐘後備入替甘美治，並接過對方嘅隊長臂章，賽後哈利卡尼將隊長臂章交還甘美治，仲搖頭講咗一大堆說話，可能解釋拒絕以隊長身份上台捧盃嘅原因。

最後由下半場開波已被換走嘅正印隊長紐亞帶隊上台捧盃，哈利卡尼企埋一邊，表現低調，以示尊重熱刺。

賽後哈利卡尼話：「着唔同球衣來到呢度，進入客隊更衣室，感覺好奇怪，我本來唔應該上陣，因為前1日先至復操，但對我而言，踢呢10分鐘非常重要。」可見卡尼唔想熱刺球迷失望，所以上場比賽，的確有情有義。