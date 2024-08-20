孫楊宣布回歸！周日合肥出戰復出第1擊

中國「水霸王」孫楊宣布回歸！據國內傳媒消息指安徽省體育局已到國家體育總局來電，確認孫楊隨浙江泳隊出戰於本周五展開的全國夏季游泳錦標賽，正式復出。

據報道指被禁賽逾4年的孫楊將會參加在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，比賽將於本月25至28日舉行，而孫楊於今年5月28日結束了4年零3個月的禁賽，當日他在個人社交平台上發文:「超越自我，泳者無畏」。

今年年底年滿33歲的孫楊，因2018年拒絕接受突擊藥檢，違反了世界反興奮劑機構（WADA）的規定，於2020年被禁賽8年，其後上訴重審，最終禁賽4年零3個月，被迫缺席東京奧運、杭州亞運，亦未能趕上巴黎奧運的選拔，今次復出將成為傳媒焦點。

孫楊早前接受國內傳媒訪問時稱，禁賽後一定捲土重來，未有計劃退休，即使不再年輕，但仍熱愛游泳，他更透露:「最近開始一些高強度訓練，一堂訓練課大概是7000米至8000米，一天兩課約五小時練習，訓練後需要做物理治療。」他更直言明年全運會必定參賽:「明年粵港澳全運會一定會看到我，我會努力把自己最好的一面呈現給支持我的粉絲。」這位累計3金2銀1銅奧運獎牌的中國超級飛魚，再戰泳壇令人期待。