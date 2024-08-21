占美畢拿完成香港之旅　勉勵本地球員勇敢追夢

NBA球星占美畢拿繼周二（20日）現身一系列活動後，周三（21日）再出席香港最後一站於西沙GO PARK舉辦的品牌活動，畢拿全程投入觀戰李寧「以我為名」籃球挑戰賽決賽，並為勝者加冕，更於賽後與年輕球員3對3切磋，再為香港球迷留下一段特別的回憶。

李寧「以我為名」籃球挑戰賽自上月開始，有逾250位年輕球員歷經海選、選拔賽、邀請賽、雙循環比賽的挑戰，決出16位來自男、女子冠軍隊伍的球員晉身是日賽事，最終打入總決賽的男女子組共4名球員更可獲得與占美畢拿對戰的體驗。

總決賽為單打採三局兩勝制，女子組對決率先上演，由來自林大輝中學的劉倬熒對兆禧先鋒的藍梓旗。首局藍梓旗利用身材優勢，主打籃底得分，以4：3先下一城。次局劉倬熒增加防守強度，並以速度取勝，贏4：2扳平局數。決勝局激鬥至3分平手，讀秒階段藍梓旗持球5秒違例送出球權，比賽延長至加時，最終由劉倬熒突破上籃終結比賽封后。

男子組決賽方面，由東方青年軍的Anthony Groot Baltink與AAU CANADA的楊子誠對壘。甫開局，Anthony籃底強攻，領先至5：4，最後關頭楊子誠「大心臟」壓哨二分波擦板命中，絕殺6：5先拔頭籌。其後Anthony未有氣餒，繼續利用身高優勢，以4：1、7：5連贏兩局反勝，奪下賽事冠軍。

這位NBA熱火球星全程投入觀戰，見證本地球員精彩入波後一度擺各種震驚表情，更在場邊蠢蠢欲動，模仿球員動作，令球迷感受到他對籃球的熱誠。

占美畢拿為賽事獲獎的球員一一頒發獎盃，讚賞他們充滿活力和拼勁，並寄語香港所有年輕球員勇敢追夢。其後，畢拿亦親自落場與他們進行了一場3對3對決，期間獻上大力入樽，令一眾年輕球員心中留下憧憬。最後他表現大方親民，繞場與球迷自拍合影並送上親筆簽名，為今次的香港之旅畫下圓滿句號。

現年16歲的劉倬熒憑自己的一身本領，勇奪賽事總冠軍，除贏得賽事送出的獎項外，更收穫偶像占美畢拿的簽名，她表示好興奮：「見他昨日在活動期間周圍走，不會『企定定』，好搞笑、好活潑！」而對於今次賽事經驗，劉倬熒認為能夠幫助自己提升在學界比賽的信心，而獲得即將飛往上海交流的機會，她表示十分期待之後的行程：「感受不同地區籃球文化之餘，還有機會接觸美國教練。」