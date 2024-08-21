領展香港高球賽11月開打　許龍一主場爭冠

一年一度的「香港高爾夫球公開賽」落實未來三年的冠名贊助，這項歷史最悠久的職業體育盛事由2024年起，連續三年命名為「領展香港高爾夫球公開賽」。比賽將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行，杭州亞運會金牌得主香港的許龍一與上屆冠軍新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）將會角逐，力爭冠軍寶座。

今屆「領展香港高爾夫球公開賽」將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一。2023年度的賽事首次被列為國際系列賽分站之一，當年賽事更被評為國際系列賽之「年度最佳賽事」，參賽球手們更將香港哥爾夫球會粉嶺球場選為國際系列賽之「我最喜愛球場」之一。

成為國際系列賽其中一站為賽事增添吸引力，除了球手獲得更多參賽機會外，賽事獎金也有所提高，也是球手踏上更大的高爾夫舞台的途徑之一。國際系列賽排名中得分最高的球手將獲得下一季 LIV 高爾夫的參賽資格。整個賽季的國際系列賽分別在亞洲、歐洲和中東設有分站，2024 年為亞巡賽提供了2,350 萬美元的獎金。「領展香港高爾夫球公開賽」的總獎金為200萬美元。

大會今日亦公布了部份參賽球手名單，為港隊贏得杭州亞運會金牌、在2023年「國際都會高爾夫球錦標賽」成為首位奪得亞巡賽冠軍的本地球手許龍一，今日以視像形式出席新聞發布會。上賽季當選亞巡賽年度最佳新秀球員的許龍一說：「很期待今年再次參加香港高爾夫球公開賽，看到香港品牌支持香港高爾夫球公開賽等標誌性的賽事，這證明本地高爾夫運動發展日漸壯大。香港高爾夫球公開賽和香港哥爾夫球會在我的高球生涯中扮演着很重要的角色，我期待再次在本地球迷面前與世界頂尖球手同場作賽。希望在11月的『領展香港高爾夫球公開賽』上看到更多本地球迷入場支持。」

上屆冠軍、新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）也肯定來港爭取衞冕。去年，甘寶克服傷患，以一桿優勢險勝澳洲的史密夫（CameronSmith）和泰國球手孔瓦邁（Phachara Khongwatmai），取得其職業生涯中首個亞巡賽冠軍。自此，他一直維持良好的狀態，取得一系列出色的成績，今年7月在摩洛哥舉行的國際系列賽上再次奪冠。其他參賽球星將陸續公布，但高爾夫球界的傳奇球星皮亞（Gary Player）已正式擔任2024年賽事大使，並確定在賽事期間現身粉嶺球場。

賽事首兩天，即11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元；稍後將公布賽事門票發售詳情。