十破世績！杜普蘭蒂斯飛躍再破撐桿跳世界紀錄

瑞典撐桿跳天才杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）周一（26日）在波蘭西利西亞鑽石聯賽中，一躍突破了6.26米，打破他在巴黎奧運創下僅維持20天的個人新高，並達成生涯十破世績成就。

這位24歲的瑞典田徑巨星在巴黎奧運上就已經展現了非凡的天賦，以6.25米打破世界紀錄的成績，成功衞冕奧運金牌。然而，這項紀錄僅維持了20天。

杜普蘭蒂斯是日出戰西利西亞鑽石聯賽，同場2名競爭對手Sam Kendricks和Emmanouil Karalis均突破到6米，惟其後到6.08米時前者三次失敗告終，後者則選擇退出挑戰。在勝局已定的情況下，杜普蘭蒂斯繼續突破自我，並試圖創造6.26米的新世界記錄，最終他第二跳成功躍過，達成職業生涯第10次刷新世界紀錄。

「今天自我感覺非常好。」杜普蘭蒂斯賽後説道：「天氣絕對適合跳躍。無風、溫暖，還有一個很好的場地，所以一切都取決於我的發揮。」

另一方面，巴黎奧運5000米金牌得主、挪威跑手恩治比格臣（Jakob Ingebrigtsen）以7分17秒55首名衝線奪得男子3000米冠軍，並以快3秒多的成績打破了塵封28年的世界紀錄，原紀錄保持者為肯尼亞選手Daniel Komen在1996年創下的7分20秒67。