中國跳水隊施展水花消失術　全紅嬋：香港很好玩

中國跳水、游泳及韻律泳等26位奧運金牌選手周六（31日）假維多利亞公園示範表演，中國跳水「夢之隊」施展「水花消失術」，全紅嬋大讚香港之旅「很好玩」，100米自由泳金牌得主潘展樂亦和香港選手及觀眾合作出戰接力賽，氣氛熱烈。

中國跳水隊金牌選手謝思埸、王宗源、龍道一、曹緣、練俊傑、楊昊、陳藝文、昌雅妮、全紅嬋、陳芋汐，游泳隊的潘展樂、孫佳俊、賈海洋、王長浩、徐嘉余，以及韻律泳女子團體金牌得主馮 雨、常 昊、王賜月、向玢璿、肖雁寧、張雅怡，及雙人賽金牌王柳懿、王芊懿等人周六雲集維園泳池參與示範表演，前跳水名將伏明霞、郭晶晶亦有到場，場面星光熠熠。

女子單人10米跳台冠軍全紅嬋等跳水隊員先與香港小將於池邊熱身和拍攝，池水似乎太凍，全紅嬋上水時不禁抱着自己，但她仍活潑回應拍攝要求，心情不錯。跳水隊之後來到彈板和跳台熱身，全紅嬋、陳藝文和昌雅妮從10米高台興奮狂奔，一躍而下，現場尖叫聲四起。

中國泳隊星將之後與香港巴黎奧運背泳女將張心悅及2名現場觀眾等人5x100米比賽，其中自由泳金牌泳手潘展樂改游蛙泳與王長浩「大鬥法」，贏得掌聲。「夢之隊」表演一系列高難度動作後，送上創意動作，女子雙人10米跳台冠軍陳芋汐、全紅嬋5次抱膝後才進水，曹緣亦做出「超人式」跳水動作，眾人玩得相當開心。

表演後全紅嬋興奮表示，「很好玩，香港哪都好玩。」她又再用廣東話向大家問好：「大家好，我係全紅嬋，多謝大家，恭喜發財。」4屆奧運金牌得主曹緣亦期待再來香港，「感受到香港市民的熱情，我很喜歡香港。你哋好，我係曹緣，祝你們身體健康。」