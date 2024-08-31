中國體壇星將再臨新伊館獻技　馬龍大讚香港市民熱情以待

中國乒乓球、羽毛球、體操、舉重等20多名巴黎奧運金牌運動員，於周六（31日）再度齊齊現身伊利沙伯出席「內地奧運健兒展風釆」活動，進行各運動項目示範。乒壇傳奇馬龍偕乒隊壓軸出場與「黃杜配」等港將切磋球技，讓粉絲一飽眼福，並希望大家能夠享受運動帶來的快樂。

雖然人氣乒乓女將孫穎莎和今屆舉重奪金的李雯雯等11名運動員，因同日出席本地大學青少年交流會未有到場，但仍有「大哥大」馬龍、「大頭」王楚欽等多名金牌選手撐場，現場氣氛依然熱烈。

中國體操隊率先亮相，兩屆奧運冠軍「吊環王者」劉洋，展示14秒「十字懸垂」。緊接由男子雙槓冠軍鄒敬園為香港健兒作指導並使出招牌動作，他對今次訪港活動形容「更親切，有回家的感覺。」劉洋則表示，要耐心及堅持不斷訓練才能走向目標。藝術體操隊分享今屆奪金心得，隊員王瀾靜和丁欣怡異口同聲表示，當刻心情很激動，感到榮幸沒有辜負大家的期待。

拳擊隊並沒有在現場作項目示範，但三位金牌選手均有到場，由吳愉、常園和李倩為觀眾分享經歷。隨後眾所期待的中國羽毛球隊名將賈一凡、陳清晨、鄭思維、黃雅瓊和鄭思維登場獻技，並與港隊女雙組合「雙楊配」楊雅婷和楊霈霖、以及香港年輕球員切磋，觀眾予以拍掌歡呼。期間鄭思維更將球拍交給射擊運動員盛李豪，後者上場與觀眾互動過招，為場館增添歡樂氣氛。賈一凡用廣東話向球迷致意：「多謝大家支持我們！」晨清晨亦回應粉絲熱話的「母女關係」，表示這是雙方互相包容的成果。

男子舉重隊受訪環節，侯志慧、李發彬和劉煥華紛紛道出選擇該項運動的初衷和樂趣。今屆射擊金牌得主、年僅17歲的黃雨婷胸有大志，希望未來繼續投入訓練，保持競技狀態，用實際行動為國家奪得更大的榮譽。同為射擊隊的劉宇坤認為比賽不用太在意結果，做好本分才能有穩定發揮。

今屆巴黎奧運新加入霹靂舞項目，參與其中並奪下銅牌的女將劉清漪，對自己未來生涯規劃清晰，表示若再有霹靂舞比賽目標會直指金銀牌。而滑板女子運動員崔宸曦、及曲棍球女將歐紫霞和李紅亦紛紛剖白道出「過來人」的經歷。

緊接重頭戲上演，中國乒乓球隊壓軸登場將氣氛推至最高點。陳夢和王曼昱率先與港隊的杜凱琹和李皓晴合演女雙表演賽，最終由港將以5：2勝出，期間有粉絲大嗌「陳夢加油！」其後由樊振東和王楚欽組成男雙對戰「黃杜配」，雙方掛滿笑容享受比拼，而港隊教練李靜亦在場邊看得入迷。最後乒壇傳奇馬龍出場與黃鎮廷單打，粉絲吶喊為兩人加油，最終前者贏5：2為今次活動劃上句號。至此中國隊一眾健兒全員亮相，讓到場的觀眾一飽眼福。

馬龍對於參與是次訪港活動表示開心：「能夠感受到香港市民對我們的熱情，亦感受到大家對體育運動、對乒乓球愈來愈關注和喜愛，希望香港的年輕運動員能繼續堅持，並享受乒乓球帶來的快樂！」此外，陳夢亦表示非常喜歡香港，而樊振東更用流利廣東話打趣回應主持人：「點解又係廣東話嘅」，為訪問環節增添樂趣。

眾多中國星將當中，乒乓球手樊振東人氣極高，每當他出場觀眾都會予以最大呼聲。現場粉絲之一的林女士，今晨無懼酷熱天氣提早到場等候，並帶上「打氣毛巾」為偶像吶喊：「很難得有這次機會，見到真人很興奮！」