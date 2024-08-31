港超聯　冠忠南區主場擺陣挑戰理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）重頭戲，冠忠南區坐鎮主場香港仔運動場，硬撼上季以不敗姿態在聯賽封王的理文。主隊派出伍瑋謙把關，宋柱浩及恩奴鎮守中路，基斯、佐佐木周聯同倒戈的亞哥斯達控制中場，支援史提芬彭利拿攻堅；「黃黑軍團」方面，安排夏馬特、馬天尼斯及金旻奎3名新球員擔正，另一名焦點新兵羅沙先列後備，艾華頓和保連奴負責數胡。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

5 恩奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

16 翟廷峯

理文正選：

28 陳嘉豪 ［GK］

4 立花稜也

6 胡晉銘 ［C］

7 保利臣

8 艾華頓

10 黃威

13 李毅凱

14 夏馬特

19 金旻奎

20 保連奴

27 馬天尼斯

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

15 黎格爾

18 艾華

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

理文後備：

1 梁興傑 ［GK］

25 潘尚希［GK］

2 周子謙

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

26 黃俊皓

91 羅沙

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）舉行另外兩場首周賽事，冠忠南區假香港仔運動場，惡鬥上季聯賽不敗封王的理文；均業北區則會在北區運動場出擊，硬撼今季大換血的傑志。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區去季聯賽兩循環，皆以1球不敵「黃黑軍團」，主教練楊正光坦言對方增兵後，實力有增無減，透露會調整戰術應戰：「上季我哋喺防守方面做得唔理想，今季理文加咗幾個當打嘅外援之後，攻力強咗好多，所以呢場我哋開頭會踢得保守少少，之後再諗進攻，希望畀到驚喜球迷。」「光Sir」續指宋柱浩及亞哥斯達等新兵「絕對幫到手」，令球隊攻守更平衡，盼成績較去季有改善。

中場主力佐佐木周亦承認，新球季首仗就大戰理文，定必面臨重大挑戰，但他仍鼓勵隊友團結一致，跟對手奮戰到底：「理文有幾勁已經唔使多講，雖然我哋今場被睇低一線，但都唔會怕咗佢哋，每球都會搏到盡，起碼畀球迷睇到大家嘅鬥志，只要踢出水準，就一定有機會偷到雞！」

理文上季以不敗姿態封王，主教練曾昭達對新球季非常期待，盼新球季首場聯賽就可以交出水準：「球隊喺南韓集訓期間，大家嘅默契已經愈嚟愈純熟，又透過練習賽提升狀態，備戰進展良好，喺聯賽預咗要踢得主動啲，希望球員可以放膽進攻。」另外，「達Sir」透露除杜度及翁煦濤仍在養傷，其餘球員皆可以候命。

談到今場對手，隊長顏樂楓表示南區主場威力強大，惡戰難免：「過往無論邊隊作客香港仔都唔易踢，上季我哋作客贏到佢哋，今場都會盡全力攞足3分，喺球迷面前踢爭氣波。」顏樂楓大讚隊中新援皆十分高質，並迅速融入球隊，有信心今季能取得佳績。