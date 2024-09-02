出席上水廣場運動員狂熱派對　趙顯臻教賽艇與眾同樂

【特約報道】巴黎體壇盛事圓滿落幕，香港代表隊再創佳績，其金牌數目更為歷屆之冠。上水廣場上周六舉辦了《Summer E-Sport 齊撐運動員狂熱派對》，特意邀請曾創下香港賽艇歷史、於瑞士世界盃取得金牌的香港賽艇運動員趙顯臻出席活動，分享出戰今屆奧運男子公開組單人雙槳項目的心路歷程，並向現場觀眾示範賽艇的訓練動作，教授基本技巧，冀能推動賽艇運動在香港的發展及關注。

另外，上水廣場亦邀請人氣藝人丁子朗及蔡潔到場獻唱，以歌聲慶祝一眾運動員在本屆賽事的出色表現，並與現場觀眾大玩運動主題遊戲，吸引大批粉絲到場支持，讓全城投入熾熱的運動氣氛，慶祝港隊本屆表現出色，凱旋回港。

上水廣場連串活動撐港將

為支持香港運動員出戰巴黎體壇盛事，上水廣場推出一連串的打氣活動，吸引市民留港消費。於7至8月推出「夏日電競狂熱」挑戰站，讓市民度身訂造其專屬的AI運動員角色，與17位香港知名運動精英在二次元世界一較高下。同場設有籃球、拳擊，以及划艇等三項運動挑戰，讓市民預先感受運動狂熱，有助投入比賽氣氛。

為進一步推動本地運動發展，上水廣場上周六舉行了精英運動員見面會，邀請了剛剛出征奧運的香港賽艇運動員趙顯臻，以第一身角度分享比賽時的心情，除了希望加深市民對賽艇運動的了解，更希望體壇盛事過後，市民可以繼續支持香港運動員，關注本地體育界的最新動向，延續運動狂熱。

分享心情感謝市民支持

繼8年前出戰里約奧運男子輕量級雙人雙槳項目後，趙顯臻再次代表香港踏上奧運舞台。在活動中，趙顯臻形容今屆奧運絕對是越級挑戰，特別是在面對身型及力量比自己強壯得多的歐美選手：「就如小巨人打巨人，所以我的策略是用技術、頭腦去進行比賽。雖然最終無緣獎牌，但我已傾盡全力無遺憾了。我亦要感激一直支持着我的香港人，包括今次親臨上水廣場的大批市民，希望大家可以繼續支持本地運動員，特別是賽艇這個相對非主流的運動。」

趙顯臻在比賽中一直保持信念，展現出不屈不撓的精神，結果在該項目的總成績排第20名，寫下港將奧運最佳成績，令人鼓舞。