香港隊　出發踢三角賽　盧斯爾：目標提升世界排名

香港男子足球代表隊周一（2日）出發斐濟踢三角賽，同日早上更在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行出發前最後一操。暫代主教練盧斯爾之後受訪，表示要待賽事完結後才確定去向，又強調這兩場友賽會盡力爭勝，盼提升港隊世界排名。

港隊是日先在FTC進行操練，之後便直接乘坐大巴往機場，再於下午赴斐濟參與三角賽，惟是日早上周緣德、余煒廉兩名在中國聯賽效力的港將，卻未有現身，二人將直接在香港國際機場會合球隊。值得一提，足總主席霍啟山、港隊新帥韋斯活和總幹事張炎有，亦有一直在場邊觀看港隊訓練。

是日操練相對輕鬆，當中陳肇鈞、勞烈斯、祖連奴、胡晉銘、陳俊樂及黃威，僅在場邊拉筋和慢跑，而其餘球員亦只進行熱身遊戲和小型分隊賽，過程約1個小時。收操後暫代主教練盧斯爾接受訪問，提到部分球員的落選原因：「Anthony（杜俊暉）早幾個星期去咗旅行，依家踢緊大學隊，Sergio（趙正宇）啱啱轉投泰丙，我唔清楚當地訓練、聯賽質素，Sohgo（趙聡悟）情況類似，季初一度離開傑志去西班牙。自己一直想畀年青球員機會，但至少要睇到佢哋練波或者比賽先。」

足總早前已正式宣布由韋斯活擔任港隊新主帥，提到個人去向，盧斯爾則指要交由這名英格蘭教練決定：「留隊與否要視乎韋斯活決定，佢會決定由邊個擔任助教。不過今次三角賽係我負責揀人、制定戰術，韋斯活應該只會從旁觀察，唔會參與太多。」作為港隊新帥的其中一名申請人，盧斯爾續指自己對落選未感太失望，又稱會盡力帶領港隊贏得今次三角賽：「我唔會話要用依兩場波證明自己，反而最大目標係想幫港隊提升世界排名，始終過去遇到嘅對手好強，所以今次比賽一定要贏。」

除此之外，足總多名高層是日亦特意來到FTC觀看港隊操練，總幹事張炎有則解釋道：「都唔係特登嘅，第一我哋要介紹新主教練畀球員，同埋想畀啲支持港隊。」「有哥」又承諾足總之後，將會全力爭取直播港隊所有作客比賽：「我哋成日畀人話冇直播，嚟緊所有作客賽事都希望帶番嚟畀球迷睇，依兩場都盡咗好多努力。不過當然轉播唔係我哋控制，好似上次對土庫曼咁，原來本身當地都冇播。」