香港隊　戴起隊長臂章　安永佳：為大家搏盡

香港男子足球代表隊周四（5日）在斐濟舉行的三角賽，以3比0擊敗所羅門群島，今場以隊長身份帶領球隊出戰，兼有1球進帳的安永佳（Matt）稱戴起隊長臂章，令自己肩負起更多責任，盼帶領隊友奮戰到底。

Matt是役戴起港隊隊長臂章，擔正出擊，完半場前更射入12碼，拉開至2比0，最終助港隊以3球大勝，下場面對斐濟只要保持不敗，就能以較佳得失球差，力壓對手奪得冠軍。Matt是役受訪時，表示以隊長身份上陣，給予自己更大責任：「做得隊長就要承擔多啲責任，尤其依家多咗幾個後生仔入港隊，我更加要係大家遇到困難嗰陣挺身而出，幫球隊贏波。」

這位正效力中超球會深圳新鵬城的射手又提到，今場取得1個入球令自己如釋重負：「我喺呢一年經歷好多起起跌跌，上季喺中甲踢得唔錯，但呢季轉咗嚟中超之後，面對好多困難，好開心今場攞到1個入波，希望下場繼續有表現。」

至於暫代主教練盧斯爾坦言，場地質素絕不理想，慶幸全隊表現出色，順利取勝兼保住清白之身：「呢個球場嘅質素真係好麻麻，大家要花啲時間適應，但全隊今場都踢得幾好，冇失波之餘仲可以安排啲年輕球員上演『大港腳』地標戰。」