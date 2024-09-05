【歐國聯】西班牙睇定食半和起「塞」

今晚歐國聯焦點戲碼為A4組首輪大戰，塞爾維亞主場硬撼西班牙。塞爾維亞進行大換血，遇強唔敢亂攻，「狂牛」一向睇定嚟食，初段搓住踢唔會同你急，加上近期旺開半場和，不妨追多鋪。（周五凌晨2時45分開賽）

塞爾維亞經歷今夏歐國盃分組賽出局，予人暮氣沉沉嘅感覺，令主帥史杜高域決心換血，老將杜辛泰迪治宣布退出國家隊，射手阿歷山大米祖域及中場米連高域沙域亦因傷倦勤，另一王牌杜辛華荷域喺冇傷冇病情況下意外落選，前線只得盧卡祖域孭飛，唔多靠得住，今場面對強敵唔敢冒進。

另邊廂，西班牙唔單止係上屆歐國聯盟主，仲喺今夏連奪歐國盃冠軍同巴黎奧運男足金牌，大部分奪冠功臣均有入選。不過正選門將烏尼西蒙重創長抖，隊長兼箭頭艾華路莫拉達亦因傷名落孫山，對攻守有一定影響，近日再有中場新星費明盧比斯拉傷肌肉，無奈要退隊，雖然佢唔係主力，但呢位巴塞小將係今夏連奪歐國盃冠軍同巴黎奧運男足金牌成員之一，難免會影響主帥富安迪部署。

始終歐國聯只係「高級版熱身賽」，西班牙都係藉此試陣，為之後出戰世盃外做好準備，加上唔想再增添傷兵，預計初段會試探為主，何況「狂牛」習慣穩陣行先，近4場有3次開半場和，值得捧場。