【歐國聯】葡萄牙鬥克羅地亞　C朗勢破入球大關

新一屆歐國聯開波，A1組上演大戰，葡萄牙主場對克羅地亞。2019年冠軍葡萄牙強陣出擊，巨星C朗今仗只要再入1球，職業生涯總入波就會達到900球，相信一眾隊友會全力為佢創造射門機會。至於克羅地亞試陣為主，預料會踢得比較開放；翻查兩隊近3次對賽，總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（周五凌晨2時45分開賽）

葡萄牙主帥馬天尼斯徵召絕大部分主力，鋒線上有球王C朗、拉菲爾利亞奧、迪亞高祖達、柏度尼圖、祖奧菲歷斯等，中場繼續由般奴費南迪斯、貝拿度施華擔大旗。效力巴黎聖日耳門新星祖奧尼維斯都有入選，呢位19歲中場今季法甲上陣3場已有4次助攻，組織傳送能力超卓，相信今仗可以為C朗等前鋒創造大量入波機會。

至於另一鋒將迪亞高祖達今季英超為利物浦上陣3次已攻入1球及交出1次助攻，狀態出色，令葡萄牙攻力更有保證。不過，葡軍防守上仍有缺點，硬淨中堅比比掛靴後，防線要進行重組並需時適應，可能因此出現漏洞，今仗未必可以保住清白之身。

至於「格仔軍」克羅地亞喺今屆歐國盃分組賽出局，表現令人失望，38歲老將莫迪歷今次仍然有份入選。球隊正陷入青黃不接階段，領隊達歷為將來參加大賽着想，應該會盡量畀新一代球員上陣，吸收比賽經驗，勝負只屬次要，隨時大踢開放式足球同葡萄牙鬥攻。事實上，克羅地亞近4場歐國聯法定時間有3場總入球開3球或以上，入球大值得捧場。