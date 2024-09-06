【世盃外】烏拉圭搶半W歡送哨牙蘇

世盃外南美洲區賽事，烏拉圭主場迎戰巴拉圭。今場將會係「哨牙蘇」蘇亞雷斯國家隊告別戰，相信一眾師弟都希望將勝利送畀呢位37歲烏拉圭前鋒，預料一開波就會搶攻，推介半場主勝。（周六早上7時30分開賽）

蘇亞雷斯日前宣布，踢埋今場就會結束17年大國腳生涯，專心為國際邁亞密比賽。「哨牙蘇」至今為烏拉圭上陣142場，合共貢獻69個入波及39次助攻，係國家隊入波最多球員，亦係第2多上陣球員，僅次於161次嘅高甸。

無論今場蘇亞雷斯正選定後備上陣，烏拉圭班球員都會加多兩錢肉緊，正選就當然餵波畀佢，後備嘅話，就希望早啲入多兩粒保險球，跟住可以畀呢名老大哥出場。事實上，烏拉圭同巴拉圭實力有距離，今夏美洲國家盃烏拉圭取得季軍，而巴拉圭則分組賽3戰皆北，加上烏拉圭近5場世盃外主場，全部半場領先，半場主勝要捧場。

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另一場較遲開波嘅巴西主場鬥厄瓜多爾，巴西為終止外圍賽3連敗頹勢，今仗必定先鞏固防線穩陣為先，尤其杜利華祖利亞執教後，巴西鋒線盡失霸氣，近5場賽事有4場總入球開2球或以下。

厄瓜多爾星光程度當然不及巴西，但勝在踢法實際，近5場世盃外保持不敗，包括最近3仗都保持不失。厄瓜多爾喺夏天美洲盃對阿根廷亦踢成1比1，巴西要射破佢哋大門並非易事，博2.5球入球細。（周六早上9時開賽）

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