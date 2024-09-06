【歐國聯】法國意大利「細」均力敵

法國近6場歐國聯只取得1勝2和3負。(Getty Images)

今晚歐國聯繼續有好戲碼上演，A2組焦點之戰，法國主場對意大利，論人腳質素及整體實力，法國無疑佔優，但佢哋近年比較輕視呢項賽事，近6場歐國聯僅1勝，其中近5場總入球開2球或以下。至於意大利正在重建，鋒線人才凋零，難以對主隊構成太大威脅，首選中位數2.5球嘅入球細。（周六凌晨2時45分開賽）

法國主帥迪甘斯徵召多位鋒線球星入伍，包括基利安麥巴比、基沙文、馬古斯杜林、奧士文尼迪比利等，但係皇馬3子曹亞文尼、卡馬雲加、費蘭特文迪因傷落選，中場靠老將尼高路簡迪孭重飛，組織攻勢能力難免受削。

同埋球季剛開始不久，呢班球星未必處於十足狀態，最明顯例子一定係前鋒麥巴比，為皇馬踢到第4場西甲，先至取得首個聯賽入球，腳風唔多順。加上歐國聯僅屬於「掛名盃賽」，性質上更似熱身賽，法國隊未必搏盡，從佢哋近6場歐國聯只取得1勝2和3負，可見主勝有暗湧。

另邊廂，意大利近年實力嚴重下滑，今屆歐國盃表現差劣，16強出局，領隊史巴列堤備受下台壓力，急需為球隊作出改革，今次棄用9位有份踢歐國盃嘅球員，並重召辛度東拿利、烏杜治等邊緣國腳試陣。球隊最弱一環必定係鋒線，入選嘅4位前鋒拉斯柏度尼、摩斯堅恩、列迪古、薩卡尼實力平庸，恐怕無力攻入法國大門，預料屆時戰局或會陷入膠着，入波唔會多。

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