意大利反勝法國　阿仙奴新兵受傷

周六(7日)凌晨歐國聯A2組大戰，意大利一掃今屆歐國盃頹勢，作客以3比1反勝勁敵法國，但亦付出沉重代價，中堅卡拉科利不幸受傷。阿仙奴成為大輸家，因為繼米基爾馬連奴之後，卡拉科利現時都加入「十字兵」行列，意味今夏重金收購嘅兩位新兵都受傷。

意大利今屆歐國盃16強出局，領隊史巴列堤今次對陣容進行大換血，但開賽14秒就失守，巴特利巴高拿左路單刀快放，殺入禁區勁射入網，為法國打開紀錄，亦係呢位22歲巴黎聖日耳門新星首個國家隊入波，加上球會賽事，近4場比賽入5球。

跟住法國巨星基利安麥巴比亦有1次射門，但被門將基安盧基當拿隆馬撲出，意大利避過失第2球，果然有後福，30分鐘辛度東拿利作出妙傳，費達歷高迪馬高喺禁區左路，凌空抽射入網扳平1比1。

換邊之後，大衞法迪斯、拉斯柏度尼各入1球，協助意大利反勝3比1，近4場首次贏波。不過，中堅卡拉科利踢到71分鐘傷出，未知要抖幾耐。呢位22歲後衞今夏以4,200萬鎊(約4.3億港元)由博洛尼亞加盟阿仙奴，由於兵工廠另1位新加盟球員米基爾馬連奴早前操練時受傷，需要休戰2個月，若然卡拉科利都要長抖，領隊阿迪達肯定頭痛。