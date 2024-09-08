西班牙飢渴感下滑　瑞士硬淨細水長流

歐國聯A4組，瑞士主場鬥西班牙。瑞士雖然上場不敵丹麥，但往往遇強愈強，面對傳統勁旅向來唔輸蝕，包括今屆歐國盃鬥德國、意大利及英格蘭，法定時間全保不敗。西班牙捧走歐國盃後，上場僅悶和塞爾維亞0比0，球員爭勝飢渴感下降，加上近7次對瑞士，6次總入球開2球或以下，一於博2.5球入球細。（周一凌晨2時45分開賽）

瑞士踢法實而不華以硬淨見稱，各項賽事近10場法定時間僅1敗，就係上場歐國聯作客0比2不敵丹麥，嗰場佢哋有兩位球員被逐，包括後衞尼高艾維迪及中場格列沙加，結果寡不敵眾，輸波都無話可說。

事實上瑞士遇上勁旅，經常有超水準表現，好似今屆歐國盃分組賽大部分時間領先下，補時被德國逼和1比1，去到16強以2比0淨勝意大利，8強同英格蘭激鬥120分鐘打和1比1，僅因互射12碼落敗，可見要贏瑞士都唔易。

另邊廂，西班牙捧完歐國盃獎盃後，球員爭勝決心下滑，上場作客塞爾維亞，冇晒以往銳利攻勢，結果同對手互交白卷。前鋒奧耶巴沙爾該仗嚴重扭傷足踝，被迫提早退隊，領隊富安迪決定唔補選球員，可見並唔重視呢項「掛名盃賽」。

奧耶巴沙爾嘅重創，亦變相提醒「狂牛」隊友最緊要「錫身」，始終踢完今場歐國聯後，又要返球會應付聯賽，無謂太搏命因小失大。

睇番雙方近4次喺歐國聯交鋒，西班牙取得2勝1和1負，冇乜明顯優勢，無獨有偶兩場勝仗都只係小勝1比0，證明瑞士有力頑抗，捧入球細穩陣。

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