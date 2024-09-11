香港羽賽　「鄧謝配」李卓耀主場出擊首圈報捷

「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」於周四（12日）上演第二日賽事，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪亮相，迎戰中華台北組合王齊麟／许尹鏸，最後一次主場出擊的 「鄧謝配」以直落兩局勇挫對手，強勢晉級16強。

上屆贏得亞軍的「鄧謝配」，今屆以世界排名第17位、賽事3號種子參戰，首圈對壘由巴黎奧運男雙奪金的王齊麟和女將许尹鏸組成的中華台北組合，爭入8強席位。

首局雙方互有領先，中華台北組合於8：8後發力領先並嘗試拉開差距。不過，港隊組合奮力緊咬比分，更於尾段反超前19：18，雖然對手領先20：19率先取得局點，但「鄧謝配」仍能頂住壓力連取3分，最終「刁時」下贏22：20先下一城。次局港隊組合乘勝追擊，以11：10些微領先進入技術暫停，後半段多次連續得分，全程壓制對手，更迫使王齊麟「訓身」救波，最終以21：17淘汰對手晉級，次圈將對馬來西亞組合葉睿慶／蕭紫萱。

「鄧謝配」後段發力致勝，二人表示對手絕非等閒之輩，謝影雪坦言雖然獲勝但對自己發揮未如理想：「很開心能夠在主場贏得首勝，聽到球迷一直幫我們打氣，到後段開始找回感覺，希望接下來能夠愈打愈好。」鄧俊文補充道：「我們第一日在主場比賽，第一局在場上的速度和連貫性發揮得不太好，風向也不太適應，11分之後我們慢慢調整出手及戰術，才慢慢追回分數。」合作多年的港隊混雙組合今屆將是最後一屆在香港作賽，二人表示會感到不捨，想儘量在主場上站多幾場。「鄧謝配」感謝香港球迷在比賽期間吶喊助威，謝影雪更笑言：「打氣聲不夠，可以再熱情一點！」

男單方面，世界排名第15位的李卓耀對上排名低1位的中國好手陸光祖，雙方4度交手各贏其中的兩場。甫開局，李卓耀乘主場之利打出4：0攻勢，並領先11：5進入技術暫停。後段陸光祖嘗試收復失地，一度追至兩分差距18：20。港將未予對手反勝機會，最後一記大力扣殺以21：18先拔頭籌。第二局戰況相對緊湊，在雙方互有領先的情況下，李卓耀在19平手後打破僵局，連取2個關鍵得分以21：19再下一城，直落2局淘汰對手晉級，繼上一站南韓羽賽4強對上同一對手落敗後，今站成功復仇。將於16強對上是日以局數2：1擊敗另一港將陳延澤的馬來西亞球手梁峻豪。

李卓耀勝出一刻擺出「雙手合十」慶祝手勢，賽後受訪時解釋此為「讓自己冷靜」的動作：「完成奧運後自己領悟很大，做人要開始變得更加成熟，今仗整場比賽其實沒怎麼表現情緒，無論什麼情況都要叫自己冷靜，忍住不要過於興奮，令自己頭腦更加清醒。」他續道：「這是奧運之後的第三個比賽，而事實上我每個比賽賽前都會做好十足準備。對比起奧運前，現在會對自己要求更高，心理上的平衡要做得更好。」談及今日贏球的心情，他表示令他回憶起2019年主場奪冠的興奮感覺，更定下今站目標：「無論如何，要對得住自己，來得比賽不是要好表現，而是要贏球。」

至於女單方面，中華台北「一姐」戴資穎以賽事頭號種子出戰，是日首圈狀態神勇，並以局數2：0（21：10、21：12）擊敗美國球手Isabelle Rusli晉級16強，將對印尼選手Putri Kusuma Wardani。