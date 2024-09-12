【巴西盃】法林明高遇私房菜主W開餐

聽朝上演兩場巴西盃8強次回合，其中法林明高主場迎戰巴希亞。法林明高首回合先下一城，而且佢哋一向靠主場搵食，遇上「私房菜」巴希亞必定趁熱食，主勝有計。（周五早上8時45分開賽）

法林明高不但位居聯賽前列，喺盃賽同樣出色，自由盃同巴西盃同樣殺入8強，其中巴西盃8強首回合，作客先贏巴希亞1比0。巴希亞狀態麻麻，各項賽事近3場只得1和2負，由於依家落後緊，需要搶攻，但以佢哋近5場作客贏得1次咁大把嘅戰績，想追絕對唔易。

法林明高雖然近況有啲波動，但主場出擊向來有保證，近6次主場獲得5勝1和未輸過，其中5場更加係先入波，主場氣勢強勁。何況法林明高食慣巴希亞，單計近6次交手全部贏晒，共入15粒，巴希亞毫無還手力，今場作客仲要焗攻盞死快啲，一於捧主勝。

同時間另一場巴西盃，明尼路主場鬥聖保羅，首回合明尼路作客贏1比0，而且近4場贏咗3次，既然領先緊就你急佢唔急。相反聖保羅兩連敗兼食白果，呢班波攻力麻麻，尤其係客場，各項賽事近4場作客未贏過之餘，其中3場半場「窿窿」，就算想收復失地，亦唔敢輕舉妄動，預計初段會比較膠着，半場和值得一試。

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