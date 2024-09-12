銀牌男籃PPV直播強強對決！滿貫衞冕第二擊迎永倫

本地男籃高級組銀牌賽周四（12日）於灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）上演勝方4強兩場激戰，衛冕的「綠軍」滿貫將於7:00pm頭場強勢出擊，與「黃金戰士」永倫強強互撼，同日尾場由另一爭標熱門南華對陣崇德飛鷹爭晉級。滿貫今季陣容未有太大變動，惟蓋帝斯轉投永倫，這位美籍中鋒今場會否上陣倒戈成為焦點，衞冕之師能否保持霸氣值得期待，可謂話題性十足。（on.cc東網周四晚上7時提供PPV按次收費直播，一個價錢，睇晒兩場）

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滿貫今年暫時未有外援上場，不過銀牌首戰惠龍兒轟22分，全隊上下一心以33分大勝晉龍WTS，實力依然強勁。常規主力射手李琪談到對手表示：「他們（永倫）今年每一個位置都好齊脚，我們今仗主要以針對外援泰那和蓋帝斯安排戰術，盡量減少他們的得分。我們今次銀牌為全華班，會打出我們的鬥志，在爭搶籃板方面會再下功夫，始終我們在未有外援的情況下，本土球員每人都要走多一步，今季銀牌是很好的磨練機會。一如以往，蔡再懃和Duncan（惠龍兒）是我們的主要進攻得分武器，就算沒有外援，都會努力執行教練部署的戰術，希望能夠打場好波給球迷看。」

永倫方面，除了長人中鋒蓋帝斯外，還有3名新兵，其中經驗射手後衛余理洋加盟，兩人與泰那組成「三巨頭」，亦加入上季效力香港東方的韋思庭和永倫星島的吳焜耀，聯手原班底眾將，全隊的防守及進攻能力比去年更勝一籌。永倫上場首節已領先對手抛開比分，最後贏39分輕鬆擊敗漢友，今場勝方4強戰會否乘勝追擊，令人期待。