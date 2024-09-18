為爭奧運銅牌　芝莉絲上訴至聯邦最高法院

巴黎奧運上月已曲終人散，但女子自由體操的銅牌爭逐仍未落幕，美國代表芝莉絲決定向瑞士聯邦最高法院提出上訴，旨在推翻體育仲裁法庭（CAS）的裁決，極力爭回她的奧運銅牌。

在奧運會上，芝莉絲因為難度分數的修正而獲得女子自由體操銅牌，讓她踏上了頒獎台，原來獲得銅牌的羅馬尼亞選手芭保蘇因而失落了銅牌，而芭保蘇向CAS提出上訴，並認為芝莉絲的分數修正申請遲了4秒，隨着爭議發酵，芭保蘇獲得了銅牌，國際奧委會（IOC）則要求芝莉絲歸還她的獎牌。

23歲的芝莉絲已經兩次上訴被CAS駁回，她最初的成績獲得第5，但在對她動作難度等級進行調查後，官方將她的成績更新至第3名，但芭保蘇與其團隊作出上訴，稱1分鐘為限的調查時間內，芝莉絲遲了4秒。

不過，芝莉絲的律師表示，他們要作出挑戰，理由是CAS的判決存在漏洞，並指他們擁有影片的證據，可證明最初分數修正的申請是即時提交；而律師團體還認為，對芝莉絲不利的另一個因素，是CAS小組負責人因曾擔任羅馬尼亞法律顧問而存在「嚴重的利益衝突」。

芝莉絲形容被褫奪銅牌的決定為「毁滅性的」，並透露她在爭議期曾遭受社群媒體的種族歧視攻擊。芝莉絲是美國體操隊女團金牌功臣之一，與隊友比莉絲齊協助國家奪冠。