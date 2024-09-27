柔道3女將撻出驚喜　衝擊下屆奧運資格

香港柔道代表隊於今屆巴黎奧運，派出王嘉莉征戰，令其成為12年來首位征戰奧運的柔道港將，為下一代的柔道運動員帶來希望，何樂怡、劉允兒及陳梓萁3位新星，在這個大環境下先後在國際賽打出名堂，下一位登上奧運舞台的柔道港將，會是她們嗎？■圖/文：鄧文滔（部分圖片由受訪者提供）

本年的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站，對何樂怡及劉允兒而言，絕對是值得銘記的時刻，因為這兩位於明年升上成年組的小妮子，最後1次在香港參加亞青賽，結果在女子48公斤以下級，過關斬將包辦決賽席位，最終「樂怡」險勝隊友奪金，她們回想起這場賽事的點滴萬分感觸，「允兒」哽咽道：「以往面對南韓好手金藝恩，很快就被擊敗，豈料竟然在香港站成功復仇，感覺有點不真實；原來只要肯努力，我都可以打出成績。」

隊友頻切磋培養出感情

而何樂怡目前在女子48公斤以下級青年組，位列世界排名第2，8月又在主場勇奪亞青賽金牌，也許在外界眼中，「樂怡」的青年組時光理應較不少人順利，但她提到自己亦曾面對不少挫敗：「記得升上青年組後，很多場比賽一下子就被對手擊敗，直至突破在首圈獲勝才開始變好。試過入銅牌戰，去年更首次在國際賽晉級決賽，到今屆在香港站得到金牌。」

「樂怡」又提到去年在澳洲舉行的大洋洲青年柔道公開賽，是她3年的青年組時光中，印象最深刻的賽事：「香港女子48公斤以下級青年組共有3名代表，分別是我、『允兒』（劉允兒）及鄧雪瑤，我們經常切磋，培養出深厚感情，碰巧我們去年在大洋洲青年柔道公開賽取得1銀2銅，大家奮鬥多年，終於一齊上頒獎台！」

保持初心挑戰更高舞台

香港柔道代表隊今年取得歷史性突破，女子48公斤以下級的王嘉莉，成為自2012年倫奧的張志業後，第1位登上奧運舞台的港隊柔道代表，同樣來自女子48公斤以下級的何樂怡及劉允兒亦受到激勵，何樂怡稱：「身邊的朋友都說大家有機會打奧運，但我們對此未有太大期望，直到『嘉莉』晉級奧運，才發現香港柔道運員都有能力踏上這個大舞台。」「允兒」亦附和道：「以前會覺得奧運是遙不可及的目標，但現在我們相信只要畀心機練習，亦有機會成為奧運選手。」

至於女子57公斤以下級的陳梓萁，亦在「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站「撻」出驚喜，首度參加國際賽即取得銀牌。青年組生涯首個國際賽就晉級決賽，無疑令不少人對「梓萁」抱有極高期待，「梓萁」揚言會保持初心，向更高舞台衝刺：「每場比賽都是新開始，我會保持首次參加國際賽的拚勁，好好吸取經驗，希望日後在成年組都能交出表現。」

【陳梓萁檔案】

出生日期：2005年8月3日（19歲）

身高：1米60

主項：女子57公斤以下級

絕招：背負投

主要獎項：

2024:亞洲盃青年及青少年

柔道錦標賽 香港站銀牌

【何樂怡檔案】

出生日期：2004年10月15日（19歲）

身高：1米62

主項：女子48公斤以下級 絕招：小內刈

主要獎項：

2024:亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽 香港站金牌

2024:亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽 澳門站銀牌

2024:突尼斯公開賽青年組 金牌

2023:大洋洲青年柔道公開賽 銀牌

【劉允兒檔案】

出生日期：2004年10月13日（19歲）

身高：1米51

主項：女子48公斤以下級 絕招：背負投

主要獎項：

2024:亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽 香港站銀牌

2023:亞洲柔道公開賽 銅牌

2023:大洋洲青年柔道公開賽 銅牌

柔道總會增梯隊吸新血

香港柔道年輕一代近年實力提升不少，在國際賽上表現搶眼、屢獲獎項，隨着巴黎奧運曲終人散，港隊於9月亦為新周期重新部署，並劍指4年後的洛杉磯奧運。即使港隊「新血」近兩年透過國際賽提升競爭力，但疫情後都出現斷層狀況，中國香港柔道總會主席黃寶基坦言：「年輕運動員近年成績尚算理想，但我覺得仍然不足，畢竟隊內人數太少，難以保障成績。」

為明年全運會作準備

繼王嘉莉之後，「基哥」期望下屆奧運可佔更多席位，但精英、青年等梯隊都要進行強化：「精英隊僅十多人在體院訓練，我們期望可以突破20人。其實鄰近的亞洲強隊基本有20人（精英組），青年隊甚至有40至50人。」黃寶基續稱：「港隊要在大型運動會?獎牌仍有點距離，但我們在男子中量級及女子輕量級別較容易找到優勢，希望可以有更多苗子作選擇。」

柔道總會近年增加梯隊，包括14歲或以上及12歲或以上的組別，並與幾間特色學校合作，以柔道作為校內的主打運動項目，「這幾間特色學校都主要是小學，大概有200至300位學生，希望他們從認識、訓練到比賽，將來有機會成為港隊的一分子。」港隊在新周期當中，要為明年全運會及2026年亞運會作準備，而青年隊則要為明年烏茲別克的青年亞運會及2026年塞內加爾的青年奧運會作部署。