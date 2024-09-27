獲城大頒榮譽院士銜　劉慕裳劍指世界冠軍

香港城市大學周五（27日）舉行「2024年 榮譽院士頒授典禮」，其中早前衞冕亞洲空手道錦標賽女子個人形金牌的劉慕裳（Grace）獲頒榮譽院士銜，她透露上半年曾被壓力所困，影響發揮，幸好尋求協助後已走出陰霾，來年會全力爭取成為世錦賽冠軍。

Grace在剛過去的周日（22日），於空手道亞錦賽女子個人形決賽，險勝日本選手尾野真步衞冕金牌。她是日現身城大，獲頒榮譽院士銜，可謂雙喜臨門，她表示以這種方式重返校園感覺特別：「我在城大畢業，之後成為全職運動員，才有現在的生活，而且我對上一次到城大，已是東京奧運之後的事，今次回來發現整個學校有很多變化，發展愈來愈成功，令自己十分開心。」

雖然這位空手道女子個人形「世一」，早前成功衞冕亞錦賽金牌，但她承認頭半年成績欠順，令自己尋求心理輔導：「4月完成其中1場K1聯賽後，就意識到自己需要別人幫助，因為我以往長時間為世界排名第2，我可以鼓勵自己奮發向上，但升上『世一』後，輪到自己被別人追趕，起初未能適應這種變化。」她續道：「我6月出戰K1卡薩布蘭卡站時，雙腳竟然感到麻痹，腦海一片混亂，自己從來未曾有這個感覺，令到我很擔心到亞錦賽，都會有類似情況」

幸好Grace接受心理輔導後，開始學懂放鬆心態，來年會專注爭奪世錦賽冠軍：「過去我給予自己太大壓力，到今屆亞錦賽終於懂得調整自己的態度應戰，但如果我在頭半年沒有經歷迷失，就未必會成長得那麼快，我現在很有信心，只要跟從現時的方式備戰，下年有機會爭奪世界冠軍。」

Grace亦不忘分享今屆亞錦賽的趣事：「今屆賽事的行程有很多變化，以往是一日打完整個賽事，但今屆是分三日出戰，其中一天的賽程不斷有延誤，令我足足熱身4、5個鐘都未開始作賽，豈料輪到我登場時，竟然要在18分鐘內，連續出戰3場賽事，使我非常疲倦，但很感激自己能克服一切困難，再度奪奪金。」