王康怡主場迎敵首圈憾負　頭號種子娜華露盼捧盃

香港網球「二姐」王康怡（Cody）在周一（30日）晚出戰香港網球125國際賽，首圈鬥匈牙利球手邦達（Anna Bondar），最終力戰下以盤數0比2不敵對手遭淘汰，無緣晉級次圈，至此女單港將3人出局，餘下唯一港將張瑋桓（Eudice）將於周二（1日）迎戰5號種子的美國球手姬絲娜（Mccartney Kessler）。

王康怡是日晚上出戰女單正賽首圈，對壘賽事8號種子、匈牙利女將邦達，不少球迷到場為港將打氣。比賽初段為雙方拉鋸戰，其後Cody錯失2次破發機會，反觀對手成功把握破發，並以6：4贏得首盤。第二盤Cody狀態回勇，一度領先局數4：2，惟在第7局後迎來轉淚點，港將未能保得3個發球局，最終以4：6反負，直落兩盤不敵對手32強止步。

另邊廂，世界排名第8位的美籍女將艾美娜華露（Emma Navarro）將於周三（2日）亮相，現年23歲她以頭號種子身份參賽，是香港網球125國際賽排名最高的球手，被視為奪冠熱門之一。娜華露受訪時透露，這是她第一次到訪香港：「我聽說過很多關於這座城市的美好事物，但我從未來過，這次首度來到香港，感受到大家都很熱情，到目前為止一切都很棒！我嘗了很美味的小籠包，還有粉面和炒飯，非常滿足，之後還會想去爬山看看大自然。」

被問及參加今次賽事的原因，娜華露表示：「我很高興來到香港比賽，然而下星期我還會去武漢參賽，所以這是一次很好的熱身機會，多打幾場比賽、努力做到最好，當我到達武漢時就能做足比賽準備，當然這次比賽也會以勝利為目標。」