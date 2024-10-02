曼城派4蛋　哥迪奧拿打破費格遜紀錄

周三(2日)凌晨歐聯，曼城作客以4比0大勝施洛雲，打開今屆勝利之門，今場勝仗對於「藍月亮」領隊哥迪奧拿有重大意義，曼城喺佢領軍之下，累積13場歐聯贏4球或以上，超越曼聯傳奇主帥費格遜，成為歐聯史上為同一支球隊，獲得最多「4球+」勝仗嘅領隊。

曼城今屆歐聯首輪僅打和國際米蘭0比0，今仗遇上實力差一截嘅斯洛伐克球隊施洛雲，佔有壓倒性優勢，開賽8分鐘，根度簡射入打開紀錄。僅過7分鐘，謝利美杜古右路傳中，菲爾科頓冷靜射成2比0，呢位24歲英格蘭國腳終於打破近4個半月入球荒。

換邊之後，歷高利維斯直傳，艾寧夏蘭特單刀，扣過門將後射入空門，哥迪奧拿見大局已定，60分鐘就換走夏蘭特，由占士麥卡迪入替，呢位21歲小將不負所托，74分鐘接應菲爾科頓傳送，射成4比0。

曼城大勝4球，哥迪奧拿除咗超越費格遜，成為歐聯史上為同一支球隊，獲得最多「4球+」勝仗嘅領隊之外，「藍月亮」已保持連續25場歐聯不敗，包括取得17勝8和，追平曼聯2007月9月至2009年5月創下嘅歐聯最長不敗紀錄，換言之，曼城下輪主場對布拉格斯巴達，只要唔輸，就可以再打破曼聯由費格遜執教時期嘅另一項紀錄。