勒邦與兒子同披湖人戰衣寫歷史　小占士：感覺太瘋狂

新一季NBA本月22日開鑼，湖人超級球星勒邦占士本周展開生涯第22個訓練營，也將是他自加盟職業以來的一個獨特經歷，有外媒報道指揭幕戰兩父子將會同場亮相。

紫金兵團日前舉行媒體日，焦點當然落在勒邦占士的兩父子身上，因為這位NBA傳奇今季與其19歲的兒子、被湖人選秀選中的小占士（Bronny），同披上湖人戰衣，他們很快將成為NBA歷史上第一對一齊落場比賽的父子，以實現勒邦占士多年來已表達的願望。

不過，曾20次入選全明星的勒邦占士，在媒體日並沒有淡化自己的興奮：「有很多令人興奮的事，老實講，能夠每天都與兒子一齊努力，能夠看着他成長，彼此互相推動，實在很開心的時刻，不只是我自己，也是我們的家庭。」

這對父子當日一齊穿上了湖人戰衣，接受傳媒訪問及拍攝，而Bronny則穿起了9號球衣，背上寫上「JAMES JR」(小占士)。這是39歲的勒邦占士多年來的夢想，而對於周日才滿20歲的Bronny則是有點不現實，他接受訪問時稱:「我最期待就是訓練，彼此可以正面交鋒，能夠與爸爸一起訓練並參加高水平比賽，這感覺實在是太瘋狂，但另邊廂就是每天都要與勒邦占士在練習中對抗。」