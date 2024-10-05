許龍一充當球僮！伍城鋒黃子龍獲香港高球賽入場券

一連兩天的「領展香港高爾夫球公開賽」資格賽已於香港哥爾夫球會粉嶺新場結束，本地職業球手伍城鋒和香港哥爾夫球會見習職業教練黃子龍分別取得第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」的兩個參賽席位，將一同出戰11月21日至24日在粉嶺球場舉行的年度體育盛事。

資格賽的最後一輪中，伍城鋒邀得香港「一哥」兼亞運金牌得主許龍一（Taichi Kho）充當球僮，兩人並肩作戰，使伍城鋒在最後一輪毫不畏懼地打出低於標準杆6杆的64杆，總成績以低於標準杆6杆的134杆（70–64），以兩杆優勢勝出資格賽。伍城鋒賽後表示：「去年我發揮得不太理想，未能取得參賽資格，今天能夠取得參賽資格真的太好了。對我來說，這將是一場復仇戰，希望今屆賽事我會打得更好。」他亦表示許龍一在場上有令他定心的作用，他說：「許龍一在我的推杆上提供了很多幫助，他是一位出色的球員，有這位好朋友在旁協助讓我能夠輕鬆作賽。今天，我們都過得很開心。」

曾於2023年成為首位港將於香港哥爾夫球會贏得亞巡賽賽事冠軍的許龍一，是一眾已確認出戰城中最歷史悠久的職業體育賽事的球星之一。其他已確定出賽的球星包括2015年賽事冠軍的英格蘭球手羅斯（Justin Rose）、南韓新星金柱亨（Tom Kim）和來自紐西蘭的衛冕冠軍甘寶（Ben Campbell）。作為香港哥爾夫球會大使的許龍一正在備戰下週在聖安德魯斯舉行的登喜路錦標賽（Alfred Dunhill Links Championship）時，仍抽空為好友兼隊友伍城鋒肩負球包，這充分體現了香港高爾夫球界的友誼。許龍一賽後表示以伍城鋒為傲，他說：「他（今天）的表現很好，我今天作為球僮的工作很輕鬆，很高興能夠參與其中。」

至於香港哥爾夫球會見習職業教練黃子龍在比賽打至最後一洞時，當時球落在距離球洞12呎，他以一記精準的長推杆將球推進，最終以低於標準杆4杆的136杆（64–72），奪得「領展香港高爾夫球公開賽」的第二張參賽門票。這是黃子龍繼上周取得澳門公開賽資格後，兩星期內第二次爭取到參加亞巡賽賽事的機會。曾在2014年曾以業餘球手身份獲得當年香港高爾夫球公開賽參賽資格的黃子龍表示：「能夠推進最後一杆時，真的令我鬆了一口氣， 這可能是我最激動的時刻。享受比賽能夠讓我有更佳的發揮，這幾星期的成績也說明了這一點。只要我享受比賽的過程，我有信心會做得很好。」

對於一班中國香港的高爾夫新星來說，這是忙碌的一周，在日本舉行的亞太業餘錦標賽首輪結束後，去年在香港高爾夫球公開賽中勇奪最佳業餘球手名銜兼中國香港排名第一的業餘球手沈弘毅，目前在亞太業餘錦標賽中並列第二位。同時，由劉弦、韓紫琳和王鎧澄組成的中國香港隊目前在加拿大安大略省舉行的世界青少年女子高爾夫錦標賽中排名第三。

今屆「領展香港高爾夫球公開賽」將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一。除了賽事獎金有所提高外，國際系列賽排名中得分最高的球手將獲得下一季LIV高爾夫的參賽資格。如欲了解更多，請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com