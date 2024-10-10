拿度宣布台維斯盃後退役：感激網球賦予我所有

西班牙網球「泥地王」拿度周四（10日）在社交平台宣布，由於近年持續受傷患困擾，令自己「無法再隨心所欲作賽」，決定於11月代表西班牙出戰台維斯盃後退役，結束長達23年的職業生涯，形容以台維斯盃為生涯作結十分圓滿，感激網球令他嚐盡人生的苦與樂。

現年38歲的拿度在社交平台發布1條影片，這位西班牙名將在片中宣布，在11月代表西班牙出戰台維斯盃後退役，他解釋：「這個是艱難的決定，但我意識到自己因受傷患困擾，已無法再隨心所欲作賽，而且世間上所有事物皆有始有終，加上自升上職業賽以來，首個難忘片段正是2004年助國家，贏得台維斯盃冠軍，因此以今屆台維斯盃，作為職業生涯的最終章，就像經歷1個完整的循環。」

他又向陪伴自己征戰多年的團隊及對手等，為網球界出力的人致謝，並感恩這項運動為他帶來很多難忘片段：「網球令自己經歷很多起起跌跌，我一輩子都會記住這項運動帶給我的所有人和事，回望整個職業生涯，我覺得自己得到的榮耀，遠比起剛接觸網球時所想像的多，很感謝所有為網球付出心血的人，是大家的一舉一動令我夢想成真。」

拿度從2001年起轉為職業球手，曾奪得92項冠軍，包括22座大滿貫，當中14個來自法網，獲球迷封為「泥地王」當之無愧，並在2008年京奧及2016年里奧，兩度贏得奧運男雙金牌，與費達拿及祖高域一同被列為「網壇Big 3」可惜拿度近年受傷患困擾，缺席多個大賽，年中已證實今屆巴黎奧運成為自己在這項大賽的最後一舞，並跟「小天王」兼同胞艾卡華斯出戰男雙，縱使最終無緣獎牌，但兩代西班牙頂尖球手合作，已成一時佳話。