區天駿連續3站封王　鎖定洲際GT挑戰賽獨立盃總冠軍

香港車手區天駿（Antares）在剛過去的周末於美國站賽事上於Pro-Am組別獲勝，成功鎖定本年度的洲際GT挑戰賽獨立盃（IGTC Independent Cup）總冠軍。他與兩名隊友，分別是荷蘭車手Loek Hartog及來自瑞士的Patric Niederhauser，駕駛10號Herberth Motorsport保時捷911 GT3 R (992)戰車出賽，車隊複製去年於同一站賽事的成就，先取排頭位資格，繼而於賽事中獲組別冠軍。區天駿更藉著三站連勝之勢，勇奪本賽季的洲際GT挑戰賽獨立盃總冠軍。

於賽前以贏得獨立盃冠軍為目標，區天駿與兩名隊友抵達美國印第安納波利斯後，駕駛10號保時捷戰車在練習賽中一直處於前列名次。三名車手都全力以赴並成功進入終極的前十名排位賽（Top-10 Shootout），保時捷廠隊車手Patric Niederhauser以令人驚嘆的完美表現，以僅多於0.1秒的優勢成功奪得全場排頭位資格。無獨有偶地，這次是繼去年後，第2次由區天駿所屬車隊創下，於排位賽上以Pro-Am陣容擊敗一眾IGTC及GT America Pro的職業車手參賽隊伍。

區天駿9車隊由Patric Niederhauser負責開首的第1棒從頭位起步，他在比賽早段一直保持領先。可是車隊一次的溝通失誤，他們在安全車領航下錯過了進站時機，導致10號保時捷落後領先對手兩圈。Antares和隊友Loek Hartog在接著的4個小時內接力駕駛，利落穩健的作賽方式，令他們逐漸回到爭奪組別領先的位置上。

比賽進行至中段，區天駿的主要對手因故障被逼退賽，這名香港車手亦提早宣告於獨立盃率先封王，獲得年度總冠軍。儘管已達成賽前目標，這三人組合仍繼續努力作賽，並希望贏得這場比賽的組別冠軍。當比賽進入最後兩小時，Patric Niederhauser再度接棒駕駛。這名保時捷廠隊車手雖成功超越對手取得領先，但在距離比賽完結僅90分鐘之時，他向車隊回報保時捷戰車的轉向系統出現問題。戰車在未知是否可完成比賽的情況下，一步一驚心的繼續在賽道上飛馳，希望能保持領先並完成比賽。經過這最後令全隊所有人為之緊張的比賽後，這位經驗豐富的車手終成功帶著傷疲盡現的戰車衝過終點，獲得Pro-Am組別的冠軍。

區天駿賽後跟隨本站賽事傳統，親吻終點線的地磚來慶祝他在印第安納波利斯賽車場的首場勝利。這位香港車手參加本賽季每站的洲際GT賽都在獨立盃中獲取最高分，最終以分站勝利作結並奪得總冠軍。Antares在完成這充滿挑戰的賽季後，亦可獲得小休的機會。這次的勝利亦彌補了他去年的失利，他在上季只以4分之差與獨立盃年度錦標擦身而過。