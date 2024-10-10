【歐國聯】英格蘭造「細」穩中求勝

今晚歐國聯B2組第3輪賽事，英格蘭主場迎戰希臘。「三獅兵團」看守領隊卡斯利為博上位升做「正印」，場場都當決賽咁踢，但求穩穩陣陣贏波交出實際成績，遇上近況唔曳嘅希臘，2.5球入球細乃不二之選。（周五凌晨2時45分開賽）

英格蘭於歐國盃決賽飲恨而回，連續兩屆屈居亞軍，主帥修夫基宣布辭職，由於英格蘭足總仲未搵到新帥人選，依家歐國聯暫時由U21教頭卡斯利頂住檔先。查實當年「修哥」都係頂下頂下就坐正，既然新帥未有頭緒，唔排除卡斯利會冷手執個熱煎堆，行番「修哥」條舊路獲扶正，當然大前提係要有成績支持。

卡斯利唔單止帶過「幼獅」贏得2023年U21歐國盃冠軍，近兩場做「替工」出戰歐國聯亦贏晒，兼保持清白之身，睇得出佢作風偏向穩打穩紮。始終歐國聯只係「高級版熱身賽」，雖然英格蘭召入哈利卡尼、布卡約沙卡及迪格蘭賴斯等主力，但預計佢哋唔會踢足，隊長卡尼更因傷上陣成疑，一班U21年代跟過卡帥嘅「子弟兵」安祖高美斯、基比斯韋特及安東尼哥頓有望上位，應該點到即止，攞到3分就夠。

另邊廂，希臘近態唔比英格蘭遜色，近3場全勝同樣零失球，包括歐國聯頭兩輪連挫芬蘭及愛爾蘭，就算對手實力一般，亦有助提升眾將信心，卡斯利想坐正就唔能夠大意，英格蘭近10場法定時間8次開2球或以下，2.5球細盤咁好路梗係要追。

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