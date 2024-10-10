永倫時隔6年再奪冠　銀牌男籃賽挫南華封王

本地男籃銀牌高級組周四（10日）上演終極一戰，永倫以92：75力挫南華，相隔6年再奪冠軍。

上場兩隊鬥得激烈，「復活者」永倫以72：70反勝南華，打破對手不敗之身。銀牌賽採雙淘汰制，兩隊休息一日後周四上演「生死戰」決出冠軍。永倫第一擊就由泰那切入得分，其後有韓天次和周迎堅命中三分球，領先12：8。兩隊外援蓋帝斯和安德拉低位對決，前者首節錄得8分，後者則錄4分。南華由關雋陶、陳怡富和蘇柏軒輪流看管泰那，令他只得一次機會在外線出手，只靠上籃和罰球得3分，永倫首節領先21：19。

永倫的余理洋和蓋帝斯第2節先後命中「三分彈」，南華則由曾湛元和蘇柏軒合力取7分，追近至24：27。永倫得分主力開段泰那手感不佳，連續兩次上籃「炒粉」，但他繼續強攻南華的顏色地帶，完成「2＋1」，及後啟動「得分模式」，個人連得6分，助「黃金戰隊」拉開至38：26。南華由關雋陶三分球及曾湛元快攻上籃得分稍稍「回血」，惟永倫再有余理洋命中「back to back」三分球，半場領先50：33。泰那、蓋帝斯狀態大勇，半場已錄「雙雙」數據，前者14分10助攻，後者亦有13分11籃板。南華安德拉搶得14籃板，惟他在進攻端面對蓋帝斯甜頭不多，兩節僅得6分。

換邊後，南華關雋陶命中三分球，曾湛元亦在罰球線上連取4分，追至42：55。不過永倫保持強勢，陳可鈐「Answer 3」，泰那亦找回手感連轟5分，加上余理洋兩記三分球，擴大領先優勢至24分。永倫單節轟入6球三分，其中3球由余理洋所得，以76：51大幅領先。陷入苦戰的南華決勝節嘗試反撲，蘇柏軒和曾湛元拚得「and 1」，但為時已晚，最終永倫以92：75奪得冠軍。