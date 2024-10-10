14次助攻　37歲「進化版」泰那拒絕認老

永倫時隔6年再奪冠軍，泰那第1場轟入「準絕殺」三分，第2場則轟入全場最高30分，奪冠功臣當之無愧。

賽後泰那與球迷興奮合照，又為他們送上簽名，場上以「冷面殺手」示人的他難掩喜悅之情。這個冠軍等了6年，泰那表示，「贏冠軍的感覺好好，這是團隊的努力，見到大家愈來愈有進步。」

上場泰那全場只命中一球三分球，他解釋自己小腿肌肉感到不適，但今天已無大礙。「第一場是場很艱難的比賽，我們以為自己是較老的一隊，所以要打慢點，但錯了，所以今場我們將節奏推快，上半場就拿到領先優勢。」

今場泰那另貢獻14次助攻，他笑稱，「好開心進攻有Nathan（余理洋）和CJ（蓋帝斯）幫手，每隊都像『作弊』一樣用兩、三個人守我，但有Nathan在就很放心，因為他射波好準，畢竟我都開始老了！」

一說到「老將」，泰那不禁開玩笑地「反白眼」，記者續問道：「你對自己作為老將仍能交出統治表現有什麼看法？」他即眉開眼笑地說：「我開始老，但身體狀態仍很ok，希望可以幫年輕球員。我快要37歲半，但我會繼續努力，以聯賽冠軍為目標！」