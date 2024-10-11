入座率9成熱爆修頓　銀牌圓滿謝幕聯賽激戰陸逐上演

隨着「黃金戰士」永倫籃球隊於重奪錦標，由中國香港籃球總會主辦、康樂及文化事務署資助的2024年香港籃球銀牌賽男子高級組圓滿結束。賽會舉行頒獎典禮，嘉許奪獎隊伍。

頒獎禮由康樂及文化事務署總康樂事務經理（體育發展）黎嘉慧擔任頒獎嘉賓，為冠軍隊伍頒發獎盃。儀式上，中國香港籃球總會常務副會長兼永遠名譽會長陳少煌及常務副會長兼永遠名譽會長莫耀強陪同加冕，與一眾嘉賓合照留念。大會同場亦向男子中級組的冠軍安青及亞軍旭暉，頒發獎項。

「紅黃大戰」傳統勁量級戲碼，成功吸引大批「擁籃躉」入場現場觀戰，決賽日座位1700個的修頓場館幾乎坐無虛設，入座率9成，不少忠粉更身穿愛隊Tee力撐，球賽氣氛熾熱。籃總表示，這次賽事不僅是對球員技術的一次檢驗，更是籃球文化在本地持續發展的象徵。

精彩賽事陸逐有來，甲一聯賽10支球隊經過銀牌後已上力，默契亦逐漸提升。多支隊伍亦註冊了居港外援或加入早前出戰NBL的港隊級球員助拳，上屆總冠軍香港東方亦派遣強陣應戰，矢志再奪錦標，預料甲一聯賽將繼續精彩！