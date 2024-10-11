香港隊　大讚球隊表現　韋斯活：唔認同嘅實唔識波

香港男子足球代表隊周五（11日）凌晨作客出戰友賽，以1球僅負歐洲小國列支敦士登，但首度領軍的主帥韋斯活，賽後仍大讚球隊表現，更質疑反對者並非真正懂得足球。同時他又諷刺對方贏球後，慶祝猶如贏得世界盃決賽，惟遭到當地記者反駁。

港隊今場面對世界排名低46位的列支敦士登，最終以1球落敗。首度領軍的韋斯活，賽後出席記者會時坦言感到失望，又認為球隊表現相當不俗，絕對不值得落敗：「我哋今場有更多埋門機會，禁區內觸球次數亦非常多，仲曾經試過射中楣，否則可能會贏2比1，只係對方尾段不斷浪費時間，頻頻將個波帶去角球旗。如果有人唔認同球隊今場表現得好，我反而會質疑佢哋識唔識波。」

同時他又不忘點名大讚客串左中堅的費蘭度：「我哋想控制節奏，慢慢喺後場組織攻勢，佢用波好好，喺依方面做得非常好，屬於今場最佳球員之一。」除此之外，對於陳俊樂、艾華頓等多名主力因傷缺陣，韋斯活承認有一定影響，惟他相信球隊之後能夠進步、變得更強：「無錯今次缺陣嘅有部分屬於正選，暫時未知英格蘭對希臘比數係點，但如果你攞走佢哋最好嘅7名球員，都一定唔會有好成績，依點對任何球隊都係一樣。」

列支敦士登成功收穫近4年首場勝仗，職球員在贏波後當然激情慶祝，惟韋斯活在記招上不忘諷刺對方感覺像贏得了世界盃決賽一樣，此話即時引來當地記者不滿：「港隊世界排名比列支敦士登高，而足球就係講求激情，如果調轉你哋贏咗都會咁做。」而韋斯活則回應道：「可能我都會慶祝，但一定比較冷靜。其實世界排名並唔反映兩隊真正實力，列支敦士登經常參與大賽，同歐洲勁旅交手，所以先成日贏唔到波，但香港喺亞洲有時會對到較弱對手，容易取分。」