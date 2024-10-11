柏歷堅尼被逐成罪人　意大利領先2球遭比利時逼和

周五(11日)凌晨歐國聯A2組大戰，意大利主場出擊領先2球之下，中場羅倫素柏歷堅尼飛剷對手，被球證直接出示紅牌趕出場，最終被比利時逼和2比2，領隊史巴列堤批評呢位羅馬球星敗家，恐怕佢嘅國家隊前途唔樂觀。

意大利今屆歐國聯首2場都贏波，來到今場第3輪，亦取得好開始，開波唔夠1分鐘，就由安達亞甘比亞素近門射入打開紀錄。意大利第2個入球，呢位24歲祖雲達斯右後衞亦好有大功勞，當時踢到24分鐘，佢喺禁區邊勁射，被比利時門將卡斯迪爾斯撲出，列迪古補射入網。

當全世界以為意大利能夠保持全勝，但戰至40分鐘出現轉捩點，羅倫素柏歷堅尼從後飛剷比利時中堅艾法菲亞迪，球證睇完VAR後向佢出示紅牌。意大利踢少1人立即出事，比利時迅速由迪古柏遠射入網追至1比2。換邊之後，李安度杜沙特近門射入扳平2比2。

賽後意大利領隊史巴列堤對於羅倫素柏歷堅尼魯莽領紅牌，感到非常勞氣：「呢張紅牌將所有備戰工作同成果都拋出窗外。」比利時主帥泰迪斯高承認踢多1人，對於球隊有好大幫助，羅倫素柏歷堅尼被逐後，需要停賽，無緣下周二(15日)凌晨對以色列。